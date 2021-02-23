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Avi Waxman/Unsplash Немецкая страховая компания отказалась от работы с проектом «Северный поток-2» из‑за санкций
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Немецкая страховая компания отказалась от работы с проектом «Северный поток-2» из‑за санкций

Виктория Шанина
Сегодня в 17:43

«Дочка» немецкой компании Munich Re отказалась страховать проект по строительству газопровода «Северный поток-2» из‑за риска попасть под санкции США. Об этом сообщает издание Reuters.

«Munich Re Syndicate выпустила уведомление о прекращении участия в „Северный поток-2“», — сообщил представитель компании. Дополнительных комментариев Munich Re не дает.

По словам Госдепа США, работать с операторами и строителями «Северного потока-2» прекратили уже как минимум 18 компаний. В том числе, швейцарская Zurich Insurance Group и французская Axa Group. Департамент считает, что это доказывает эффективность санкций.

С российской стороны заявили, что правительства европейских стран должны защищать компании от санкций, которые «противоречат международному праву и вмешиваются в суверенитет энергетической политики». Комментариев по поводу решения Munich Re «Северный поток-2» не дал.

Ранее экологи добились приостановки разрешения на строительство «Северного потока-2». По словам руководителя NABU Йорг-Андреаса Крюгера, проект нарушает правила охраны природы.

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