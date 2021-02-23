Немецкая страховая компания отказалась от работы с проектом «Северный поток-2» из‑за санкций

«Дочка» немецкой компании Munich Re отказалась страховать проект по строительству газопровода «Северный поток-2» из‑за риска попасть под санкции США. Об этом сообщает издание Reuters.

«Munich Re Syndicate выпустила уведомление о прекращении участия в „Северный поток-2“», — сообщил представитель компании. Дополнительных комментариев Munich Re не дает.

По словам Госдепа США, работать с операторами и строителями «Северного потока-2» прекратили уже как минимум 18 компаний. В том числе, швейцарская Zurich Insurance Group и французская Axa Group. Департамент считает, что это доказывает эффективность санкций.

С российской стороны заявили, что правительства европейских стран должны защищать компании от санкций, которые «противоречат международному праву и вмешиваются в суверенитет энергетической политики». Комментариев по поводу решения Munich Re «Северный поток-2» не дал.

Ранее экологи добились приостановки разрешения на строительство «Северного потока-2». По словам руководителя NABU Йорг-Андреаса Крюгера, проект нарушает правила охраны природы.