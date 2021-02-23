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Исследование: почти каждый второй россиянин узнает новости из соцсетей

Виктория Шанина
Сегодня в 16:57

Социальные сети стали одним самых популярных источников информации в России — новости оттуда узнают 42% людей. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на результаты исследования «Левада-центра».

С 2017 по 2021 год на 20% выросло число россиян, которые ежедневно просматривают соцсети. При этом число тех, кто не пользуется ими вовсе, сократилось на 15%.

Самой популярной соцсетью в России оказалась «ВКонтакте» — ей пользуются 43% опрошенных. Следом идут YouTube (35%), Instagram и «Одноклассники» (по 31%). TikTok назвали 14% респондентов — это позволило ему опередить Facebook (9%) и Twitter (3%).

За последние два года в TikTok в семь раз увеличилось число российских пользователей. В феврале в нем зарегистрировалось даже Министерство иностранных дел. Первые два ролика ведомство посветило вакцине «Спутник-V».

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