В России выявили менее 11 тыс. случаев коронавируса. Впервые с октября

В России выявили 11 823 случая коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 781 заражение меньше, чем вчера. Менее 11 тыс. случаев в последний раз регистрировали 8 октября, когда инфекцию обнаружили у 11 493 человек.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской областях, Пермском крае и Челябинской области.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 189 153. За последние сутки вылечились 12 956 человек, за все время — 3 739 344. За сутки умерли 417 пациентов, за весь период — 84 047.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 111,4 млн человек, 2,4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (28,1 млн). На втором месте — Индия (11 млн), на третьем — Бразилия (10,1 млн), на четвертом — Великобритания (4,1 млн).