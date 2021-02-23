В России выявили менее 11 тыс. случаев коронавируса. Впервые с октября

В России выявили 11 823 случая коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 781 заражение меньше, чем вчера. Менее 11 тыс. случаев в последний раз регистрировали 8 октября, когда инфекцию обнаружили у 11 493 человек.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской областях, Пермском крае и Челябинской области.