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Биткоин подешевел на 10 тыс. долларов за 19 часов

Виктория Шанина
Сегодня в 18:34

23 февраля биткоин упал в цене на 10 тыс. долларов — до 47,7 тыс, следует из данных биржи CoinMarketCap. Еще 21 февраля курс криптовалюты составлял 58,3 тыс. долларов.

За несколько часов до этого Илон Маск потерял 15 млрд долларов спустя сутки после твитов о биткоине. Миллиардер назвал криптовалюты пустышкой, позже заявив, что «получить письмо о том, что у тебя есть золото — это не то же самое, что иметь золото».

Последние несколько месяцев биткоин только рос в цене. В конце января 2021-го за полчаса, например, его стоимость увеличилась на 5 тыс. долларов после твита Илона Маска.

После вложения Tesla в биткоин его стоимость впервые превысила отметку в 43 тыс. долларов и достигла исторического максимума. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2017 года. Тогда биткоин стоил около 19 тыс. долларов.

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