Ученые нашли самый древний наскальный рисунок аборигенов Австралии. На нем изображен кенгуру

В округе Кимберли на западе Австралии ученые нашли древнейший наскальный рисунок, сделанный аборигенами. Результаты исследования находки опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.
На рисунке, возраст которого, по мнению специалистов, около 17,5 тыс. лет, изображен кенгуру. Двухметровая картина нанесена на наклонном потолке каменного укрытия. Ее возраст удалось определить при помощи технологии радиоуглеродного датирования. Изучая фотографии рисунков, исследователи обратили внимание, что на поверхности этих изображений и под ними есть фрагменты колоний ос. Останки извлекли и измерили их возраст, что помогло вычислить, сколько лет назад были созданы наскальные картины.
Вокруг кенгуру есть рисунки с изображением человека, змеи, ящерицы и других животных. Сейчас это самая большая коллекция древнего искусства, которую удалось найти на континенте.
Ранее археологи обнаружили в Индонезии самый древний из известных наскальных рисунков животных — изображение дикой свиньи, которое было нарисовано около 45,5 тыс. лет назад. Картина была найдена в пещере Leang Tedongnge в отдаленной от цивилизации долине на острове Сулавеси. Ее считают самым ранним свидетельством заселения этого региона людьми.