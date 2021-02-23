Ученые нашли самый древний наскальный рисунок аборигенов Австралии. На нем изображен кенгуру

В округе Кимберли на западе Австралии ученые нашли древнейший наскальный рисунок, сделанный аборигенами. Результаты исследования находки опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

На рисунке, возраст которого, по мнению специалистов, около 17,5 тыс. лет, изображен кенгуру. Двухметровая картина нанесена на наклонном потолке каменного укрытия. Ее возраст удалось определить при помощи технологии радиоуглеродного датирования. Изучая фотографии рисунков, исследователи обратили внимание, что на поверхности этих изображений и под ними есть фрагменты колоний ос. Останки извлекли и измерили их возраст, что помогло вычислить, сколько лет назад были созданы наскальные картины.