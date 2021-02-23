НАСА впервые записало звуки на Марсе с помощью марсохода Perseverance

Космическое агентство НАСА опубликовало первые звуки с Марса, записанные с помощью микрофонов ровера Perseverance. Послушать их можно на платформе Soundcloud. Аудио длится 18 секунд и услышать на нем можно что‑то отдаленно похожее на биение сердца. Для лучшего качества звука НАСА порекомендовало надеть наушники. «Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его», — написало агентство в твиттере.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

По словам замруководителя научного подразделения НАСА Томаса Цурбухена, звуковая дорожка будет полезна не только ученым, но и музыкантам или художникам, которые смогут использовать ее в творчестве. Также космическое агентство показало видео с посадки Perseverance. Камеры сняли процесс, начиная с момента раскрытия парашюта. Приземление прозвали «семью минутами ужаса», так как процесс был полностью автоматическим и люди не могли его контролировать.

Ранее НАСА показало панорамный снимок в 360 градусов, сделанный ровером Perseverance на Марсе. Фотография была сделана с помощью навигационной камеры аппарата. Она расположена на мачте дистанционного зондирования, то есть, на самой верхушке космического робота. Perseverance совершил посадку на Марсе в ночь с 18 на 19 февраля. Он опустился в районе кратера Езеро к северу от марсианского экватора. Недалеко от этого места, по предположениям ученых, миллиарды лет назад протекала река, в которой могла быть жизнь. Аппарату предстоит исследовать поверхность, чтобы найти признаки древней микробной жизни и, по возможности, обнаружить причины, почему Марс высох.