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НАСА впервые записало звуки на Марсе с помощью марсохода Perseverance

Виктория Шанина
Сегодня в 15:06

Космическое агентство НАСА опубликовало первые звуки с Марса, записанные с помощью микрофонов ровера Perseverance. Послушать их можно на платформе Soundcloud.

Аудио длится 18 секунд и услышать на нем можно что‑то отдаленно похожее на биение сердца. Для лучшего качества звука НАСА порекомендовало надеть наушники. «Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его», — написало агентство в твиттере.

По словам замруководителя научного подразделения НАСА Томаса Цурбухена, звуковая дорожка будет полезна не только ученым, но и музыкантам или художникам, которые смогут использовать ее в творчестве.

Также космическое агентство показало видео с посадки Perseverance. Камеры сняли процесс, начиная с момента раскрытия парашюта. Приземление прозвали «семью минутами ужаса», так как процесс был полностью автоматическим и люди не могли его контролировать.

Ранее НАСА показало панорамный снимок в 360 градусов, сделанный ровером Perseverance на Марсе. Фотография была сделана с помощью навигационной камеры аппарата. Она расположена на мачте дистанционного зондирования, то есть, на самой верхушке космического робота.

Perseverance совершил посадку на Марсе в ночь с 18 на 19 февраля. Он опустился в районе кратера Езеро к северу от марсианского экватора. Недалеко от этого места, по предположениям ученых, миллиарды лет назад протекала река, в которой могла быть жизнь. Аппарату предстоит исследовать поверхность, чтобы найти признаки древней микробной жизни и, по возможности, обнаружить причины, почему Марс высох.

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