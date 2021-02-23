СБПЧ представили новый EP «Со слов дерева записано верно»

В мини-альбома вошло семь композиций, из которых три — оригинальные, а остальные четыре — ремиксы. В записи музыки принимали участие Kotzi Brown из «Всигме» и «Копов в огне», Errotica, Cable Boy и Pioneerball.

Группа СБПЧ выпустила EP «Со слов дерева записано верно». Его можно послушать на «Яндекс.Музыке».

В прошлом году группа выпустила альбом «Все равно», записанный в Южной Африке. Артисты также представили комедийный фильм о его записи.

Презентации «Со слов дерева записано верно» и альбома «Все равно» пройдут в Москве в «Известия Hall» 7 марта, Санкт-Петербурге в «Морзе» 19 марта, а также в Минске и Киеве летом.