The Horrors представили новую песню «Lout». Группа начала играть индастриал

Это первая композиция группы c 2018 года, когда музыканты выпустили двойной сингл «Fire Escape / Water Drop» в дополнение к альбому «V» 2018 года. На новом треке The Horrors решили исполнить индастриал с агрессивным речитативом.

Британская группа The Horrors представила песню «Lout». Ее можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

На сайте Recordstore говорится, что «Lout» — заглавная песня EP, релиз которого ожидается 12 марта. Кроме того, две из трех песен выйдут на виниле тиражом в 1500 копий.

Незадолго до выхода песни The Horrors опубликовали тизер, музыку к которому написали гитарист Джошуа Хейуард и Том Ферс.