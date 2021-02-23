Netflix выпустил первый тизер сериала «Наследие Юпитера»

В мрачном ролике показан монументальный замок из мрамора, красный плащ и логотип проекта. Кадры из самого сериала создатели пока не раскрывают, зато в тизере можно послушать голоса главных героев.

Стрим-сервис Netflix опубликовал первый тизер нового сериала о супергероях «Наследие Юпитера». Создатели напомнили, что премьера состоится 7 мая 2021 года.

Сериал расскажет о супергероях нескольких поколений. Одни получили невероятные способности и стали уважаемыми людьми, символизирующими надежду и порядок. А другие — их потомки — стали суперзвездами, которым не столько интересно спасение мира, сколько слава.

Проект станет экранизацией комиксов Марка Миллара. Главные роли исполнят Эндрю Хортон, Елена Кампурис, Мэг Чэмберс Стидл, Анна Акана и другие.

С начала февраля Netflix анонсировал уже более пяти новых проектов. В том числе, сериал о еже Сонике, документалку о Бритни Спирс и кулинарное шоу от Мишель Обамы.