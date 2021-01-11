Отставка мэра Якутска, возвращение «Секса в большом городе» и другие новости дня

Больше 2500 ученых-математиков потребовали освободить аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Оглашение приговора Мифтахову, назначенное на сегодня, перенесли на 18 января без объяснения причин.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку. Причиной она назвала состояние здоровья и постоянный стресс: «Я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции».

В Москве на Новорижском шоссе самосвал протаранил колонну военных автобусов. Четыре человека погибли, еще восемь — пострадали.

В России за сутки выявили 23 315 заражений коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев достигло 3 425 269.

Минздрав выдал разрешение на исследование вакцины «Спутник лайт» — она предполагает только один укол и более короткий период защиты.

Мэрия столицы будет собирать личные данные о семьях горожан и их домашних животных. На создание новой системы потратят 185 млн рублей.

В 2021 году на Большой кольцевой линии метро откроют 11 новых станций. Протяженность путей составит 28,3 километра, замкнуть кольцо собираются в 2022 году.

Павел Дуров призвал пользователей отказаться от iOS и перейти на Android. По его словам, и Google, и Apple пресекают свободу информации, но последняя — большее из двух зол.

Ведущий «Евровидения» Грэм Нортон сказал, что в этом году конкурс обязательно состоится. Если у некоторых музыкантов не получится приехать в Роттердам, они смогут прислать запись выступления.

«Секс в большом городе» возвращается! Три героини — Кэрри, Миранда и Шарлотта — встретятся в новом мини-сериале «And Just Like That…». Съемки стартуют в конце весны, даты выхода пока нет.

Последний фильм Федерико Феллини «Голос Луны» впервые выпустят в российский прокат. Премьерный показ состоится 20 января в московском киноцентре «КАРО 11 Октябрь».

Sleaford Mods прогулялись по пустым улицам в клипе «Nudge It». Madlib и Four Tet раскрыли детали совместного альбома — он выйдет уже в конце января, ловите его полный треклист.