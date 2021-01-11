В Москве откроют 11 станций Большой кольцевой линии метро за год

Власти Москвы рассчитывают в 2021 году построить и открыть 11 новых станций на Большой кольцевой линии. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.

Речь идет о станциях западного, юго-западного и южного участков БКЛ: «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» («Воронцовская») и «Зюзино». Протяженность новых линий составит 28,3 километра.