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Больше 2500 ученых-математиков потребовали освободить аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:22

Математические общества Великобритании, Франции, Италии, США, Бразилии и ученые из других стран потребовали от Международного конгресса математиков (ICM) связаться с российскими государственными органами для освобождения аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Об этом сообщает «Новая газета».

Письмо подписали больше 2500 математиков из 15 стран. Согласно обращению, ICM необходимо «занять активную позицию» по делу Азата Мифтахова. В противном случае многие из подписантов грозятся не приехать в 2022 году на Международный конгресс математиков, который должен пройти в Петербурге.

«Для нас, ученых, свобода — одна из высших ценностей. Участие в конгрессе во время произвольного задержания нашего коллеги Азата Мифтахова станет серьезной дилеммой для нас и для всего математического сообщества», — говорится в обращении.

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали в февраля 2019 года после обыска в общежитии. СМИ сообщали, что дело против аспиранта может быть связано с неразорвавшейся самодельной бомбой, обнаруженной в Балашихе, а сам математик — с левой организацией «Народная самооборона». Мифтахов рассказал, что полицейские били его и пытали шуруповертом.

Через несколько дней его отпустили, но затем снова арестовали. На этот раз его обвинили в поджоге офиса «Единой России» в 2018 году. Аспирант свою вину отрицает и утверждает, что дело против него сфабриковано.

Прокуратура просит назначить для математика шесть лет колонии общего режима. Обвинение строится на показаниях двух засекреченных свидетелей. Приговор Мифтахову огласят 11 января.

В марте «Мемориал» признал его политическим заключенным.

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