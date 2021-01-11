Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об отставке по состоянию здоровья

Мэр Якутска Сардана Авксентьева досрочно уйдет в отставку по состоянию здоровья. Об этом она объявила в своем инстаграме.

«Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции», — написала Авксентьева.

В администрации Якутска уточнили, что осенью 2020 года Авксентьева прошла углубленное медицинское обследование, которое выявило «несоответствие норме ряда анализов» и «отклонения в функционировании сердечно-сосудистой системы». Главе города предстоят лечение и реабилитация, которые «могут занять продолжительное время».

11 января Авксентьева внесет заявление о сложении полномочий в Якутскую городскую думу, где в течение четырех дней примут решение о ее отставке. Исполнять обязанности мэра будет ее первый заместитель Евгений Григорьев, его кандидатуру она попросила поддержать на следующих выборах мэра.

В этом вопросе глава Якутии Айсен Николаев согласился с Авксентьевой, он также сообщил, что обсуждал с мэром ее предстоящую отставку. «Она не хочет подводить своих избирателей, горожан, и не хочет, чтобы из‑за проблем со здоровьем страдала работа», — написал он в инстаграме.

Авксентьева победила на выборах мэра Якутска в сентябре 2018 года. Она обошла единоросса Александра Саввинова, которого поддерживала команда Николаева, и стала первой в истории Якутска женщиной-мэром.

В июле прошлого года Авксентьева проголосовала против обнуления президентских сроков и других поправок к Конституции. Спустя несколько месяцев она объявила о продаже здания мэрии ради экономии бюджетных средств.