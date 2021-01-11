Павел Дуров призвал пользователей отказаться от iOS и перейти на Android

Основатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей iOS перейти на Android. Об этом он заявил в своем открытом чате в ответ на сообщение участника переписки об удалении соцсети Parler из App Store.

По словам Дурова, Apple и Google пресекают свободу обмена информацией и тем самым представляют бóльшую проблему, чем Twitter.

«Apple — наиболее опасная из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям», — написал он.

Предприниматель напомнил, что система Android позволяет устанавливать свои приложения через APK-файлы. Он также отметил, что команда Telegram работает над созданием веб-версии мессенджера для браузера Safari.

Из App Store удалили приложение Parler после того, как социальная сеть не выполнила требование по ужесточению системы модерации. В США соцсеть, которую называют аналогом Twitter, обвиняют в том, что с ее помощью сторонники Дональда Трампа координировали протесты, закончившиеся штурмом здания Капитолия и гибелью пятерых человек.