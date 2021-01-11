Минздрав выдал разрешение на исследование вакцины «Спутник лайт»

Минздрав России выдал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности лайт-версии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на реестр министерства.

Испытания «Спутника лайт-2020» будут проходить до 31 декабря 2021 года, и в них будут участвовать 150 добровольцев. Работу будут проводить в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М.Сеченова, научно-исследовательском центре «Эко-безопасность» и Научно-исследовательском институте гриппа имени А.А.Смородинцева.

«Цель клинического исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Спутник лайт» в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — говорится в реестре.

Ранее директор Центра им. Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург рассказал, что иммунитет после вакцинации лайт-версией будет сохраняться в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%. Схема предполагает только один укол и более короткий период выработки антител.

Прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сделали уже более миллиона россиян. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи летом и зарегистрировали 11 августа, до завершения третьего этапа тестирования. На данный момент он уже одобрен для применения в двух зарубежных странах — Беларуси и Аргентине.