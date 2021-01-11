Оглашение приговора аспиранту МГУ Азату Мифтахову перенесли без объяснения причин

Головинский районный суд перенес оглашение приговора аспиранту МГУ Азату Мифтахову по делу о брошенной дымовой шашке в офис «Единой России». Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на своего корреспондента.

Новое заседание пройдет 18 января. Причин переноса судья не уточнила.

У здания суда собрались люди, поддерживающие Мифтахова. После сообщений о переносе заседания они начали скандировать «Свободу, свободу!». Одну из присутствующих задержали и увезли в полицейской машине.

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали в феврале 2019 года после обыска в общежитии. СМИ сообщали, что дело против аспиранта может быть связано с неразорвавшейся самодельной бомбой, обнаруженной в Балашихе, а сам математик — с левой организацией «Народная самооборона». Мифтахов рассказал, что полицейские били его и пытали шуруповертом.

Через несколько дней его отпустили, но затем снова арестовали. На этот раз его обвинили в поджоге офиса «Единой России» в 2018 году. Аспирант свою вину отрицает и утверждает, что дело против него сфабриковано.

Прокуратура просит назначить для математика шесть лет колонии общего режима. Обвинение строится на показаниях двух засекреченных свидетелей.

В марте «Мемориал» признал Мифтахова политическим заключенным. С требованием освободить аспиранта выступили более 2500 ученых-математиков со всего мира.