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«Секс в большом городе» возвращается. Три героини встретятся в новом мини-сериале от HBO Max

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:50

Стриминговый сервис HBO Max анонсировал сиквел «Секса в большом городе», который выйдет в формате мини-сериала под названием «And Just Like That…». Принять участие в съемках согласились три актрисы оригинального шоу — Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

Новый сериал расскажет о том, как Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли путь от сложной реальности и дружбы в 30 лет к еще более сложным переживаниям в 50. Саманта в продолжении шоу не появится, так как, по всей видимости, Ким Кэтролл отказалась от участия в проекте.

«Я не могла не задаться вопросом… а где они сейчас?»

Съемки сериала начнутся в конце весны в Нью-Йорке, планируется снять 10 получасовых серий. Майкл Патрик Кинг, ведущий продюсер «Секса в большом городе», а также все три актрисы выступят исполнительными продюсерами нового шоу.

Сериал «Секс в большом городе» впервые появился в эфире HBO в июне 1998 года, шоу продлилось шесть сезонов и было закрыто в 2004 году. Оно было посвящено жизни четырех подруг из Нью-Йорка, перешагнувших 30-летний рубеж.

Кэрри, Миранда, Шарлотта и Саманта смело обсуждали в деталях свои будни и сексуальную жизнь, в различных эпизодах поднимались спорные вопросы случайных связей, места женщины в современном мире, однополой любви и другие. Сериал получил два полнометражных продолжения и приквел «Дневники Кэрри» из двух сезонов от канала CW.

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