Грэм Нортон: «Евровидение» определенно состоится в этом году

Международный музыкальный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году. Об этом заявил шоумен и комментатор состязания Грэм Нортон, передает Би-би-си.

По его словам, мероприятие пройдет в привычном формате, когда участники борются за первое место. Организаторы допустили использование записей выступлений в случае, если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам или будут находиться на карантине по прибытии туда. Вещательные компании будут следовать строгим правилам, помогая артистам с записью музыкальных номеров, которые будут сняты одним дублем без последующей редактуры.

«Я сомневаюсь, что мы будем на стадионе в окружении 20 тыс. человек», — заявил Нортон, тем самым отметив, что в этот раз состязание пройдет несколько иначе.

В прошлом году «Евровидение» пришлось провести дистанционно, вне конкурсной программы из‑за пандемии коронавируса. В 2021-м Little Big, представляющие Россию, как и все остальные участники, выступят на состязании с новой песней. Для мероприятия прошлого года они выпустили клип «Uno», который побил рекорд по количеству просмотров за всю историю «Евровидения».