Последний фильм Федерико Феллини впервые выйдет в российский прокат

Премьерный показ пройдет 20 января в московском киноцентре «Каро 11 Октябрь», в день рождения итальянского режиссера. В прокате российские зрители увидят отреставрированную версию ленты, созданную к столетию Феллини, которое отмечалось в 2020 году.

Дистрибьюторская компания «Пилоткино» впервые выпустит в российский прокат последний фильм Федерико Феллини «Голос Луны». Об этом « Афише Daily » рассказали в пресс-службе прокатчика.

«Голос Луны» был снят в 1990 году. Это экранизация «Поэмы о лунатиках» итальянского писателя и сценариста Эрманно Каваццони. Главный герой, страдающий лунатизмом Иво Сальвини, любит гулять по ночам. В своих похождениях он попадает в одно недоразумение за другим, знакомясь с разными людьми и открывая им чудеса подлунного мира.

Главную роль (одну из первых в своей карьере) исполнил будущий лауреат «Оскара» и BAFTA Роберто Бениньи. Композитором выступил также обладатель премии американской киноакадемии Никола Пьовани. Премьера «Голоса Луны» прошла на 43-м Каннском кинофестивале.