Madlib и Four Tet раскрыли детали совместного альбома. И назвали дату его выхода!

Стали известны детали нового альбома американского битмейкера Madlib «Sound Ancestors», записанного с английским электронным музыкантом Four Tet. Пластинка выйдет 29 января на лейбле Madlib Invazion продюсера Madvillainy, пишет Hypebeast.

По словам Four Tet, работа над релизом продолжается уже несколько лет. Роль английского электронщика в совместном проекте заключается в редактировании, аранжировке и мастеринге треков, написанных Madlib.

Всего в альбом войдут 16 композиций, включая выпущенные ранее «Road of the Lonely Ones» и «Hopprock». Вот полный треклист будущей пластинки:

«There Is No Time» (Prelude) «The Call» «Theme De Crabtree» «Road of the Lonely Ones» «Loose Goose» «Dirtknock» «Hopprock» «Riddim Chant» «Sound Ancestors» «One for Quartabê/Right Now» «Hang Out (Phone Off)» «Two for 2 -For Dilla» «Latino Negro» «The New Normal» «Chino» «Duumbiyay»

Madlib и Four Tet анонсировали совместный альбом в середине декабря. Отмечалось, что работа над релизом завершилась несколько месяцев назад и к ней приложил руку продюсер Итен Алапатт, известный как Egon.