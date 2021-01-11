Самосвал протаранил колонну военных автобусов на Новорижском шоссе. Есть погибшие

На Новорижском шоссе в Подмосковье самосвал въехал в колонну автобусов Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.
В результате ДТП четверо погибли. Еще восемь человек пострадали, рассказал источник в экстренных службах. Трое сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Столкновение произошло в районе храма Александра Невского. По предварительным данным, погибшие и пострадавшие — военнослужащие.
«Пять автобусов получили повреждения. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи», — сказал собеседник агентства.