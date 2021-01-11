Sleaford Mods разгуливают по пустым улицам в клипе «Nudge It»

В клипе участники группы Джейсон Уилльямсон и Эндрю Ферн идут по пустым городским улицам, следуя за камерой. Тейлор снялась для клипа в Австралии, отдельно от Sleaford Mods.

Британский дуэт Sleaford Mods выпустил клип на песню «Nudge It», записанную с австралийкой Эми Тейлор. Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

«Nudge It» — второй сингл с альбома «Spare Ribs», выход которого дуэт запланировал на 15 января. В октябре прошлого года британцы представили первый сингл с релиза — «Mork n Mindy». Его записали вместе с певицей Билли Номейтс.

В декабре Эми Тейлор приняла участие в записи песни «In Spite of Ourselves», выпущенной шведской группой Viagra Boys. Это кавер на композицию американского кантри-музыканта Джона Прайна, который умер в прошлом году от коронавируса в возрасте 73 лет.