В России за сутки выявили 23 315 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 464 случая больше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях, в Красноярском крае, Вологодской области и Хабаровском крае.