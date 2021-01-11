В России за сутки выявили 23 315 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 464 случая больше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях, в Красноярском крае, Вологодской области и Хабаровском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 425 269. За последние сутки вылечились 21 786 человек, за все время — 2,8 млн. За сутки умерли 456 пациентов, за все время — 62 273.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 90,2 млн человек, 1,9 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (22,4 млн). На втором и третьем — Индия (10,4 млн) и Бразилия (8,1 млн).