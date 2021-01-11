Мэрия Москвы будет собирать личные данные о семьях горожан и их домашних животных

Мэрия Москвы подготовит новую систему хранения персональных данных жителей. Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы объявил тендер на доработку государственной информационной системы «Централизованное ведение профиля заявителя» (ГИС ЦВПЗ), сообщает «Коммерсант».

На проект будет выделено 185 млн рублей. В профиле сайта госуслуг столицы появится информация не только о паспортах, СНИЛС, ИНН, ОМС, но и о фактических доходах москвичей, родственниках, номере проездной карты «Тройка», месте проживания, питомцах и успеваемости детей в школе. Система будет получать данные из электронного дневника, результатов участия в олимпиадах и государственной итоговой аттестации.

Новая технология увеличит объем собираемой о гражданах информации и интегрирует ее в уже существующие базы. Это позволит развивать функционал сайта сервисов Москвы и ускорить получение госуслуг, например соцподдержки.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что с введением такой системы возникнет риск утечки данных, но в мэрии Москвы заверили, что в системе используют «защиту высшей категории».

Ранее московские власти выделили почти 60 млн рублей на то, чтобы научить городскую систему видеонаблюдения отслеживать граждан по силуэтам. Тендеры на создание соответствующего софта разместило на сайте госзакупок принадлежащее столичному Депимуществу АО «Электронная Москва». Речь идет о двух аукционах стоимостью 29,9 млн рублей каждый. По контрактам компания планирует получить программный видеодетектор для поиска силуэтов людей в кадре, а также программу для хранения и обработки этих данных.