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ФСИН пригрозила заменить Навальному условный срок на реальный, если он за сутки не вернется в Москву 21:29
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Алиса Фрейндлих в реанимации, Птушкин в гостях у Дудя и другие новости дня 20:57 Дайджест
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Прах Джеймса Духана, сыгравшего Скотти в «Звездном пути», хранится на МКС. Это скрывали с 2008 года 20:19
В Ленинградской области ввели комендантский час для несовершеннолетних в новогодние каникулы 20:05
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ИМИ проведет онлайн-конференцию, посвященную музыкальной индустрии 19:18
Shortparis и Леван Горозия объявлены хедлайнерами шоукейс-фестиваля New/Open 19:15
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В список СМИ-иноагентов впервые включили физлиц. Среди них журналисты и правозащитник Лев Пономарев 18:44
В Петербурге у женщины произошли преждевременные роды после избиения мужем. Дело заводить не стали 18:13
В украинские учебники внесут изменения для достижения гендерного равенства 17:35
Flightradar24 Немецкий пилот изобразил в небе шприц в честь начала вакцинации от коронавируса
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Алиса Фрейндлих в реанимации, Птушкин в гостях у Дудя и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:57

Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом. Актриса находится на кислородной поддержке, но не на ИВЛ. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. На борту находились 19 человек, спасти удалось только двоих.

В России за сутки выявили 27 787 случаев коронавируса, а общее число заболевших достигло 3 078 035. Неудивительно, что больше трети россиян планирует загадать на Новый год окончание пандемии.

Большинство жителей России не хотят прививаться вакциной от коронавируса «Спутник V». Пойти на такой шаг готовы 38% граждан.

Власти всех российских регионов объявили 31 декабря нерабочим днем. Несколько дней назад им рекомендовал это сделать Владимир Путин.

В список СМИ-иноагентов впервые включили физлиц. Среди них четыре журналиста и правозащитник Лев Пономарев.

Полиция проверяет дрессировщика, который избивал животных в видео. От постоянных побоев оглох и ослеп на один глаз медведь, а лиса и енот погибли.

В Петербурге у женщины произошли преждевременные роды после избиения мужем. Полиция не стала заводить уголовное дело, списав тяжелое состояние пострадавшей на COVID-19.

Минкульт запретит зрителям записывать видео в кинотеатрах и позволит удалять их из зала при нарушении общественного порядка. Новые правила должны вступить в силу в сентябре 2021 года.

Церковь Летающего макаронного монстра лишила Сергея Шнурова статуса святого. Все потому, что музыкант «изменил макаронам, предпочтя им серьезные щи и большую политику».

Разработчика браузерной игры Game of Thrones: Winter Is Coming Ци Линя отравили смертельным ядом. В убийстве подозревают его коллегу.

В США бездомный спас всех животных при пожаре в приюте. Ему удалось вытащить из горящего здания шесть собак и десять кошек.

Новым героем «вДудя» стал тревел-блогер Антон Птушкин. Он рассказал о своем первом блоге про путешествия и популярности в русскоязычном ютьюбе.

Клим Шипенко снимет фильм о побеге Сергея Есенина из СССР. Главную роль сыграет Александр Петров.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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