Алиса Фрейндлих в реанимации, Птушкин в гостях у Дудя и другие новости дня

Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом. Актриса находится на кислородной поддержке, но не на ИВЛ. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. На борту находились 19 человек, спасти удалось только двоих.

В России за сутки выявили 27 787 случаев коронавируса, а общее число заболевших достигло 3 078 035. Неудивительно, что больше трети россиян планирует загадать на Новый год окончание пандемии.

Большинство жителей России не хотят прививаться вакциной от коронавируса «Спутник V». Пойти на такой шаг готовы 38% граждан.

Власти всех российских регионов объявили 31 декабря нерабочим днем. Несколько дней назад им рекомендовал это сделать Владимир Путин.

В список СМИ-иноагентов впервые включили физлиц. Среди них четыре журналиста и правозащитник Лев Пономарев.

Полиция проверяет дрессировщика, который избивал животных в видео. От постоянных побоев оглох и ослеп на один глаз медведь, а лиса и енот погибли.

В Петербурге у женщины произошли преждевременные роды после избиения мужем. Полиция не стала заводить уголовное дело, списав тяжелое состояние пострадавшей на COVID-19.

Минкульт запретит зрителям записывать видео в кинотеатрах и позволит удалять их из зала при нарушении общественного порядка. Новые правила должны вступить в силу в сентябре 2021 года.

Церковь Летающего макаронного монстра лишила Сергея Шнурова статуса святого. Все потому, что музыкант «изменил макаронам, предпочтя им серьезные щи и большую политику».

Разработчика браузерной игры Game of Thrones: Winter Is Coming Ци Линя отравили смертельным ядом. В убийстве подозревают его коллегу.

В США бездомный спас всех животных при пожаре в приюте. Ему удалось вытащить из горящего здания шесть собак и десять кошек.

Новым героем «вДудя» стал тревел-блогер Антон Птушкин. Он рассказал о своем первом блоге про путешествия и популярности в русскоязычном ютьюбе.

Клим Шипенко снимет фильм о побеге Сергея Есенина из СССР. Главную роль сыграет Александр Петров.