Новым героем «вДудя» стал трэвел-блогер Антон Птушкин

Героем нового выпуска программы «вДудь» стал телеведущий и трэвел-блогер Антон Птушкин. Посмотреть видео можно на ютьюбе.
Птушкин рассказал о своем первом трэвел-блоге и работе, которой он занимался до «Орла и решки», свой популярности в русскоязычном ютьюбе. «До сих пор не отстреливаю, что происходит», — прокомментировал Птушкин свои видео, набирающие больше 10 млн просмотров.
Для интервью Дудь и его съемочная группа приехали к Птушкину на турецкий курорт Олюдениз.
В прошлый раз героем «вДудя» стал комик и создатель шоу «Внутри Лапенко» Алексей Смирнов. Он рассказал Юрию Дудю о российском юморе, свинг-вечеринке в стендап-клубе, создании «Внутри Лапенко», отсылках к поп-культуре в сериях шоу, а также зачем учился на преподавателя русского языка и почему выступает в Comedy Club.