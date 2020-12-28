Новым героем «вДудя» стал трэвел-блогер Антон Птушкин

Героем нового выпуска программы «вДудь» стал телеведущий и трэвел-блогер Антон Птушкин. Посмотреть видео можно на ютьюбе.

Птушкин рассказал о своем первом трэвел-блоге и работе, которой он занимался до «Орла и решки», свой популярности в русскоязычном ютьюбе. «До сих пор не отстреливаю, что происходит», — прокомментировал Птушкин свои видео, набирающие больше 10 млн просмотров.

Для интервью Дудь и его съемочная группа приехали к Птушкину на турецкий курорт Олюдениз.