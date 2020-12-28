«Не оправдал доверие»: Церковь Летающего макаронного монстра лишила Сергея Шнурова статуса святого

Церковь Летающего макаронного монстра лишила Сергея Шнурова статуса святого. Об этом сообщает издание «Подъем».

Причиной стало вступление музыканта в Партию Роста. Глава храма Летающего макаронного монстра Михаил Иосилевич заявил, что Сергей Шнуров не оправдал доверие верующих.

«Наши верующие были недовольны его поведением и сказали, что такое несовместимо со статусом святого, провели церковный суд, голосование и приняли решение. Он не оправдал наше доверие и совершил порочащие его поступки», — объяснил Иосилевич. Пастве рекомендовано не слушать и не исполнять песни музыканта.

В решении церковного суда говорится, что Шнуров «изменил макаронам, предпочтя им серьезные щи и большую политику». Лидера группировки «Ленинград» признали святым три года назад за любовь к макаронам и служению абсурду.

Пастафарианство — пародийная религия, основанная в 2005 году американским физиком Бобби Хендерсоном в знак протеста против введения в школьный курс концепции разумного замысла как альтернативы эволюционному учению.

Ее последователи верят в Летающего макаронного монстра — создателя всего живого, похожего на макароны и тефтели.

В феврале российский музыкант и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста, возглавляемую омбудсменом по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. По данным «Открытых медиа», его приняли по прямому указанию администрации президента.