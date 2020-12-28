Пьяный дрессировщик избивал животных на видео. Теперь его проверит полиция

Пензенские зоозащитники подают жалобы на дрессировщика, который избивал животных на видео. Об этом пишут «Вести».

Ролик под названием «Кровавый циркач — пьяный дрессировщик избивает животных» выложил на своем ютьюб-канале Альянс защитников животных. На видео пьяный мужчина с криками «Кому тут еще еды не хватает?» бьет своих животных и раскидывает по полу корм.

Ближе к концу ролика он достает из‑под кровати лисенка и бросает его об стену. Также в комнате дрессировщика находятся собаки. Мужчина на видео жалуется человеку за камерой, как его все задолбало — в том числе, животные.

В описании под роликом активисты приводят предполагаемые фамилию и имя дрессировщика.

Как говорится в материале «Вестей», в доме циркача живут не только собаки и лисенок, но и другие лисы, волк, еноты и краснокнижный белоголовый сип. От постоянных побоев медведь оглох и ослеп на один глаз, а лиса и енот погибли.

Издание «Подъем» пишет со ссылкой ГУ МВД по Пензе, что местная полиция уже проверку по факту видео.