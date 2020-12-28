Студия Yellow, Black and White и видеосервис Start начали съемки триллера о побеге Сергея Есенина из СССР. Об этом представители студии рассказали «Афише Daily».
Режиссером фильма под рабочим названием «Декабрь» станет Клим Шипенко («Холоп», «Текст», «Салют 7»), он уже приступил к съемкам и стал автором сценария картины. Главную роль исполнит Александр Петров, также в проекте снимаются Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев, Мария Валешная и другие.
По сюжету фильма, на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, подготовившая побег Есенина из Советского Союза. Есенину остается только сесть в поезд и доехать до Риги. В заснеженном Ленинграде он попадает в «безумную круговерть событий».
Съемки картины пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Специально для картины построили масштабные декорации площадью более 7 тыс. квадратных метров.
Шипенко отметил, что после проб осознал, что конкурентов у Петрова на роль Есенина нет. Перед актером встанет задача показать на экране «драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта».