«Коммерсант»: Минкульт закрепит в законе правила поведения зрителей в кинотеатрах

Российское министерство культуры намеревается внести статью об отношениях между кинотеатром и зрителем в закон «О государственной поддержке кинематографии». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сам документ.

Новые правила должны вступить в силу с 1 сентября 2021 года. На данный момент отношения между зрителем и кинотеатром регулируются правилами, введенными еще в 1994 году. Они, по словам основатели киносети «Люмен Фильм» Павла Поникаровского, не накладывали ограничений на зрителя, а кинотеатр приравнивался к общественному месту.

Согласно поправкам в закон, появляются новые основания для удаления зрителя из кинозала. Теперь выгнать из зала смогут за нарушение общественного порядка, причинение вреда имуществу, пронос оружия, опасных предметов или веществ, а также за несоблюдения правил, установленных непосредственно кинотеатром. Также запрещено записывать фильмы на видел или делать аудиозапись.

В законе не прописаны условия проноса в кинозал еды и напитков не из кинобара. Как выяснил «Коммерсант», такую меру не согласовали в Роспотребнадзоре. Впрочем, Ассоциация владельцев кинотеатров не стала настаивать на подобных ограничениях, прописанных в законе.

Разработаны и условия для возврата билетов зрителям: теперь это можно будет сделать до начала сеанса по правилам кинотеатра. Если сеанс отменил сам кинотеатр, то сдать билет можно в течение семи суток.

Ранее охрана могла зрителям только рекомендовать соблюдать правила поведения в кинотеатре, уточнил главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.