Разработчик стратегии по «Игре престолов» умер. В его крови нашли яд

Основатель китайской студии Yoozoo, известной по браузерной игре «Game of Thrones: Winter Is Coming», Линь Ци умер в возрасте 39 лет. В его крови нашли яд, пишет Би-би-си со ссылкой на полицию Шанхая.

Основным подозреваемым в отравлении, по данным правоохранителей, является коллега убитого по фамилии Сюй. Его задержали. Местные СМИ считают, что им может быть Яо Сюй, который возглавляет кинопроизводственное отделение Yoozoo.

Мотивы нападавшего, а также подробности инцидента неизвестны. В СМИ появлялась информация, что яд могли подсыпать в чай пуэр.

Линь Ци основал Yoozoo в 2009 году и руководил ей до конца жизни. Студия специализируется на браузерных и мобильных играх. Кроме «Game of Thrones: Winter Is Coming», среди ее самых популярных разработок MMORPG «League of Angels», «Drakensang Online» и «DarkOrbit». Состояние Ци оценивается в 1,3 млрд долларов.