В Петербурге у женщины произошли преждевременные роды после избиения мужем. Дело заводить не стали

Полиция Петербурга отказалась возбуждать уголовное дело на мужчину, избившего свою жену. У нее случились преждевременные роды, но в полиции посчитали, что в этом виноват COVID-19, говорится на сайте Уполномоченного по правам человека в городе Александра Шилова.

Обращение о защите прав женщины подала еще месяц назад ее мать, живущая в Киргизии. Она попросила разобраться в ситуации местного омбудсмена, тот — Уполномоченную по правам ребенка при президенте России Анну Кузнецову, а уже она — своего коллегу из Петербурга.

По информации Шилова, пострадавшую доставили с многочисленными побоями в одну из больниц Петербурга. Там у женщины на 33-й неделе беременности произошли роды.

В районном отделе МВД подтвердили факт избиения, но тяжелое состояние женщины в момент госпитализации списали на COVID-19. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, не найдя «события преступления». «Телесные повреждения относятся к разряду легких, не повлекших кратковременного расстройства здоровья», — заявили там.

Петербургский омбудсмен обратился в прокуратуру, где отменили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Заведут ли его, решит дополнительная судебно-медицинская экспертиза, которая проанализирует связь между побоями и преждевременными родами.

«Этот частный случай в очередной раз демонстрирует «снижение» правонарушений в сфере семейно-бытового насилия, фиксируемое правоохранительными органами. Нет «события преступления», нет проблемы», — отметил Шилов.

Сейчас в России декриминализированы однократные побои в семье, а четверть россиян считают домашнее насилие семейным делом. По данным аналитического центра НАФИ, в 2018 году в России от домашнего насилия пострадали 33 235 человек, 71% которых составили женщины.