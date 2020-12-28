Опрос: треть россиян загадают на Новый год окончание пандемии

Более трети россиян (35%) планирует загадать в новогоднюю ночь окончание пандемии COVID-19. Об этом говорится в результатах исследование сервиса «Работа.ру», сообщает РИА «Новости».

51% жителей страны хочет загадать здоровье себе и близким, высокую зарплату — 44%, и счастье — 42%. Купить квартиру, дачу или автомобиль пожелают себе 28%, найти свое призвание — 28%, найти чемодан с миллионом долларов — 20%. Провести год без катаклизмов хотят 19%, а 15% — найти любовь.

Некоторые россияне хотят отправиться в путешествие мечты — таких оказалось 14%. Не заболеть коронавирусом пожелают 10%, набрать миллион подписчиков в соцсетях и сходить на концерт любимой группы загадают по 1% опрошенных.

Ранее аналитики экспресс-доставки «Самокат» выяснили, что почти три четверти россиян (74%) хотят отказаться от вредных гастрономических привычек в новом году. Больше половины (56%) участников опроса надеются в 2021 году перестать наедаться перед сном.