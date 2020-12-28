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Большинство россиян не хотят прививаться вакциной от коронавируса «Спутник V»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:49

Больше половины россиян (58%) не желают прививаться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Пойти на такой шаг готовы 38% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Среди наиболее частых причин отказа от прививки — желание дождаться окончания испытаний препарата (30%) и боязнь побочных эффектов (26%). Еще по 12% имеют противопоказания для вакцинации или не видят смысла в прививках.

Количество россиян, не желающих прививаться российской вакциной, остается примерно одинаковым на протяжении последних месяцев. В августе, согласно опросу «Левады-центра», их доля составляла 54%, а в октябре — 59%. Сторонников прививки насчитывалось 38% и 36% соответственно.

В середине декабря Минздрав заявил, что вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России. Пока прививают лишь отдельные категории граждан — учителей, врачей, соцработников. По итогам третьей фазы испытаний эффективность «Спутника V» оценили в 91,4%.

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