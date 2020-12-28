Все российские регионы объявили 31 декабря выходным

Северная Осетия последней из регионов России объявила 31 декабря выходным. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона пишет РИА «Новости».

Таким образом, 31 декабря 2020 года будет выходным днем для всех российских регионов.

Несколько дней назад Владимир Путин порекомендовал властям регионов сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. До заявления президента власти 34 из 85 регионов объявили предновогодний день нерабочим.

После призыва Путина даже те регионы, которые выступали за то, чтобы оставить 31 декабря рабочим, решили сделать его выходным. В 2021 году у всех россиян будет нерабочее 31 декабря.