В России за сутки выявили 27 787 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 497 случаев меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Псковской, Ростовской, Воронежской, Архангельской областях, Республике Карелия.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 078 035. За последние сутки вылечились 20 480 человек, за все время — более 2,4 млн. За сутки умерли 487 пациентов, за все время — 55 265.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80,7 млн человек, 1,76 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (19,1 млн). На втором и третьем — Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,4 млн).