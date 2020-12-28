В список СМИ-иноагентов впервые включили физлиц. Среди них журналисты и правозащитник Лев Пономарев

Минюст впервые включил физических лиц в список СМИ-иноагентов. В реестр попали пять человек — правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая («Радио свобода», «МБХ-Медиа») и Сергей Маркелов («Радио свобода», «7×7»), главред «Псковской губернии» Денис Камалягин, а также петербургская акционистка Дарья Апахончич.

Пономарев сказал, что удивлен включению в список, поскольку занимается правозащитой и не получает зарплату как журналист, а иногда лишь бесплатно пишет для «Эха Москвы».

Правозащитник предложил всем попавшим в список объединится и коллективно защищать свои права. Новую организацию он хочет назвать «Иноагенты — за права человека».

Физических лиц разрешили включать в реестр СМИ-иноагентов в конце 2019 года. Для этого человеку достаточно получать любое финансирование из‑за рубежа и распространять печатные материалы, «предназначенные для неограниченного круга лиц», в том числе через интернет. Люди-иноагенты должны маркировать свои материалы и создавать юрлица, с которыми может взаимодействовать Минюст.