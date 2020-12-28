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В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. Спасены только двое членов экипажа

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:08
Обновлено сегодня в 9:38:

По предварительным данным, 17 членов экипажа погибли, пишет ТАСС.

У Новой Земли в в Архангельской области затонуло рыболовецкое судно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На борту корабля находились 19 человек. Сейчас из них спасены только двое.

«В 07.30 поступила информация о затоплении судна «Онега» № МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. <…> Затонувшее судно вело рыболовный промысел, причина затопления — обледенение», — рассказали в МЧС.

На поиски остальных членов экипажа направили пять кораблей — в том числе судно «Войково». Один из кораблей поднял на борт двух моряков. Они были живы и одеты в гидрокостюмы. Капитана среди них не было. С другими членами экипажа «Онеги» пока нет связи.

«После крушения экипаж подал несколько сигналов бедствия — в автоматическом и ручном режимах», — рассказал источник «Интерфакса».

В МЧС уточнили, что метеорологи предупреждали об угрозе обледенения. В связи с происшествием проводит проверку Мурманская транспортная прокуратура.

«Онега» была спущена на воду в 1979 году. Рыболовецкое судно вместимостью 358 тонн ходит под флагом России. Как пишет «Интерфакс», корабль принадлежит частному лицу.

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