В США бездомный спас всех животных при пожаре в приюте

В Атланте, штат Джорджия, 53-летний бездомный Кит Уокер спас всех животных при пожаре в приюте, передает телеканал CNN. Ему удалось вытащить из горящего здания шесть собак и десять кошек.

Пожар в приюте W-Underdogs произошел 18 декабря. «Не буду врать, я чертовски нервничал, действительно боялся войти из‑за дыма. Но Бог направил меня, чтобы я спас этих животных. Если вы любите собак, вы сможете полюбить любого этом мире», — рассказал Уокер.

По словам хозяйки приюта Грейси Хэмлин, здание полностью сгорело и стало непригодным для проживания, однако животных все равно планировалось перевести на новое место через неделю.

«Он мой ангел-хранитель. Даже пожарные не хотели ехать. Они вызвали службу контроля за животными, но Кит уже был в здании, вытаскивал кошек и собак», — сказала она.

Владелица W-Underdogs отметила, что Уокер живет на улице с 13 лет. Они давно друг с другом знакомы, ему даже разрешали оставлять его питомца — питбуля Браво — на ночь в приюте.

«Я не знаю, как благодарить его за спасение животных. Я все еще в шоке, потому что знаю, как быстро вспыхивают пожары. Он мой герой», — заявила Хэмлин.