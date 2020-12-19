Закрытие американских консульств, новый клип Slowthai и другие новости дня

В России за сутки выявили 28 209 случаев коронавируса во всех регионах. Количество заболевших в стране превысило 2,8 млн.

Парламент Швейцарии утвердил законопроект, разрешающий однополые браки. Страна стала 30-й в мире, решившейся на такой шаг.

Дания ужесточила закон об изнасиловании, объявив секс без явного согласия уголовным преступлением. Он вступит в силу 1 января 2021 года.

Госсекретарь США Майк Помпео решил закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. Россию он назвал одним из врагов Америки.

Космические силы США утвердили официальное название — Guardians («Защитники»). Имя выбирали целый год.

В Саратове умер писатель Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский. Незадолго до смерти у него нашли коронавирус.

У предпринимателя Олега Тинькова наступила полная ремиссия после пересадки костного мозга. Но лечение на этом не заканчивается — впереди долгая реабилитация.

Петербурженка нашла под обоями меню ресторана конца XIX века. По нему можно было заказать разварную белорыбицу, йоркскую ветчину, жаркое с фазаном и рябчиком.

В Бразилии некоторые тропические леса начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать. Причины тому — вырубка лесов, уменьшение количества осадков, периоды жары и засухи.

Ученые из США представили первые снимки белковых шипов коронавируса в высоком разрешении. По их словам, шипы связываются с рецепторами на клетках своих жертв, что приводит к заражению.

Slowthai выпустил клип на новую песню «Thoughts», EarthGang и Wale — совместное видео на трек «Options». The Chemical Brothers представили эксклюзивный микс к празднованию Рождества и Нового года.