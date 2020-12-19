В Швейцарии легализовали однополые браки

Парламент Швейцарии утвердил законопроект, разрешающий однополые браки. Об этом сообщает La Tribune de Geneve.

Согласно документу, в стране не только разрешаются однополые браки, но и открывается доступ к банкам спермы для лесбийских пар. В Национальном совете (нижней палате парламента) за закон проголосовали 136 депутатов, 48 высказались против, 9 воздержались. В Совете кантонов (верхней палате парламента) инициативу поддержали 24 депутата, против высказались 11, семеро воздержались.

Ультраконсервативная христианская партия «Федерально-демократический союз Швейцарии» уже выступила против закона и пообещала провести референдум. Окончательное решение по вопросу вынесут граждане.

С 2007 года в Швейцарии однополые пары могли оформлять отношения как зарегистрированный партнеры. Участникам таких союзов не разрешено усыновлять детей.

Швейцария стала 30-й страной в мире, легализовавшей однополые браки. Первыми на этот шаг пошли Нидерланды в 2001 году.

Ранее Папа римский Франциск призвал принять законы, легализующие гражданские браки однополых пар. Он заявил: «Они дети Божьи и имеют право на семью».