Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии после пересадки костного мозга

Тиньков отметил, что на кровяном уровне у него ремиссия уже год, но молекулярный анализ — это «самый важный тест». Он поблагодарил «безымянную» женщину из Германии, которая стала его донором.

У предпринимателя Олега Тинькова наступила полная ремиссия на молекулярном уровне после пересадки костного мозга. Об этом он сообщил в инстаграме.

«Впереди еще большая работа, нужно победить свой небольшой GvHD, поменять группу крови на донорскую, восстанавливаться и реабилитироваться. Впереди еще долгие месяцы, но сегодняшний анализ — это огромное облегчение для меня и всей моей семьи, ведь мы вместе страдали эти 14 месяцев», — написал Тиньков.

Бизнесмен отметил, что в России в его возрасте от лейкемии умирает примерно 75%, а в Европе выживает больше 75%. Он напомнил, что собирается создать фонд, который будет помогать взрослым людям, у которых нашли такое же заболевание.

О том, что у Олега Тинькова нашли острую форму лейкемии, стало известно в марте. К тому моменту бизнесмен уже прошел несколько курсов химиотерапии и отмечал, что самое главное для него — это бороться за свою жизнь».