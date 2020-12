The Chemical Brothers выпустили эксклюзивный микс, приуроченный к новогодним праздникам

Британский электронный дуэт The Chemical Brothers выпустил новый эксклюзивный микс, приуроченный к празднованию Рождества и Нового года. Артисты поделились музыкой в твиттере .

Музыканты не стали прилагать трек-лист, и судя по дорожке, в ней нет песен с полноформатных альбомов дуэта. Микс можно послушать здесь.

В прошлом году The Chemical Brothers опубликовали свой девтяый альбом «No Geography». Он стал первой работой артистов с момента выхода альбома «Born in the Echoes» в 2015 году.