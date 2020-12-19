Американский госсекретарь Майк Помпео назвал Россию врагом США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в число врагов Америки, а президент страны Владимир Путин угрожает всем американцам, которые любят свободу. Об этом он сказал в интервью на радиошоу Марка Левина, опубликованном на сайте американского правительства.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список», — сказал он.

Владимир Путин, по мнению госсекретаря, — «реальный риск» для тех, кто «любит свободу». При этом Помпео отметил, что более важной, «экзистенциальной» угрозой для США он считает Китай.

Во время предвыборной кампании демократ Джо Байден, одержавший победу в борьбе за пост президента США, назвал Россию «главной угрозой для нашей безопасности и союзов», а Китай — «основным конкурентом». «В зависимости от того, как мы будем выстраивать отношения, станет понятно, конкуренты мы или окажемся в состоянии более серьезного противостояния, связанного с силой», — сказал он.