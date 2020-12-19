EarthGang и Wale строят отношения в кукольном мире в клипе «Options»

Хип-хоп-дуэт EarthGang объединил силы со своим коллегой Wale для песни «Options». Артисты представили клип на трек, который можно посмотреть на ютьюбе.

В ролике рэперы появились в образе кукол, которые смотрят телешоу, сидя на небесах. На экране им демонстрируют сцены, где они же строят отношения с девушками.