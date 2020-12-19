EarthGang и Wale строят отношения в кукольном мире в клипе «Options»

Хип-хоп-дуэт EarthGang объединил силы со своим коллегой Wale для песни «Options». Артисты представили клип на трек, который можно посмотреть на ютьюбе.
В ролике рэперы появились в образе кукол, которые смотрят телешоу, сидя на небесах. На экране им демонстрируют сцены, где они же строят отношения с девушками.
Это не первый раз, когда EarthGang выпускают анимированный клип с куклами. В августе у коллектива вышло видео на композицию «Top Down», в котором они катаются по городу на автомобиле, проводят время во дворе своего дома и в стриптиз-клубе среди таких же кукольных стриптизерш и даже исследуют подводный мир.
Песня вошла в альбом «Mirrorland», ставший дебютным релизом дуэта на лейбле Dreamville, основанном J.Cole, еще одним выходцем из хип-хоп-сообщества Атланты.