В России за сутки выявили 28 209 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 343 случая меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Архангельской, Воронежской, Псковской, Ростовской и Вологодской областях, а также в Республике Карелия.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 819 429. За последние сутки вылечились 26 109 человек, за все время — 2,2 млн. За сутки умерли 585 пациентов, за все время — 50 347.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 75,7 млн человек, 1,6 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (17,4 млн). На втором и третьем — Индия (10 млн) и Бразилия (7,1 млн).