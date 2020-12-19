Дания приравняла секс без явного согласия к изнасилованию

Дания ужесточила закон об изнасиловании, объявив секс без явного согласия уголовным преступлением. Как пишет The Guardian, закон вступит в силу 1 января 2021 года.

В соответствии с прежним законодательством, датская прокуратура должна была доказать, что обвиняемый напал на кого‑то, кто не мог сопротивляться, или применил насилие. «Теперь станет ясно, что если одна из сторон не соглашается на секс, то это изнасилование», — заявил министр юстиции Ник Хеккеруп.

Согласно документу, допустим любой половой акт, на который человек дал согласие: оно может выражаться как устно, так и невербально. Если один из партнеров использует шантаж или оказывает давление, например, используя свои должностные полномочия, секс будет считаться изнасилованием.

Дания стала 12-й страной в Европе признавшей секс без согласия изнасилованием. В Швеции, в которой подобный закон был принят два года назад, число обвинительных приговоров по делам об изнасиловании увеличилось на 75%.