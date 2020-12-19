В Бразилии некоторые тропические леса начали выделять, а не поглощать углекислый газ

В Бразилии некоторые тропические леса начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать. Об этом свидетельствует результаты исследования, опубликованные в научном журнале Science Advances.

Ученые проанализировали динамику выделения и поглощения углекислого газа на 32 участках тропического леса за пределами Амазонии, на юго-востоке Бразилии, в 1987–2020 годах. Они зафиксировали сокращение объема поглощаемого углекислого газа на 2,6% в год и увеличение объема выделяемого на 3,4% в год.

«Наиболее серьезное снижение объема поглощаемого углерода испытывают самые сухие и жаркие [лесные] районы, которые уже превратились из поглотителей углерода в его источники», — говорится в исследовании.

По данным авторов исследования, объем выделения углекислого газа превысил объем поглощения в 2013 году. Причинами названы вырубка лесов, уменьшение количества осадков, периоды жары и засухи.

В 2019 году в Бразилии происходили сильные лесные пожары. За год сгорело более 6,5 млн гектаров амазонских лесов.