Фазаны и рябчики под струнный оркестр: петербурженка нашла под обоями меню ресторана конца 19 века

Жительница Петербурга во время ремонта в квартире нашла под слоем обоев газету с ресторанным меню 125-летней давности. Об этом она рассказала в фейсбуке.

В газете представлено меню ресторана «П. Палкинъ» на воскресенье, 17 декабря 1895 года. Обед с закуской и водкой в тот день обходился гостю в два с половиной рубля. Можно было заказать суп, пирожки, разварную белорыбицу, йоркскую ветчину, жаркое с фазаном и рябчиком, десерт и кофе. Во время обеда в заведении играл струнный оркестр.

«Хочу Пломъ-Пуддингъ с водкой и закуской за два пятьдесят», — написала петербурженка в посте.