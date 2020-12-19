Космические силы США утвердили официальное название. Теперь они известны как Guardians

Созданные Дональдом Трампом космические силы США теперь официально будут называться Guardians («Защитники»). Об этом ведомство сообщило в твиттере.

Имя основано на девизе Космического командования ВВС (Air Force Space Command) 1983 года: «Стражи высоких рубежей» (Guardians of the High Frontier).

В ведомстве отметили, что подбирали название целый год. Для этого сотрудники организации взяли на рассмотрение сотни вариантов от экспертов и граждан США.

Изначально Трамп хотел закрепить имя «Космические силы», но американскому правительству не удалось получить на это права. Дело в том, что Netflix опередил американские ВВС и зарегистрировал такой товарный знак для своего сериала в Европе, Австралии, Мексике и других странах.